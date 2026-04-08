صفاء جلال: كواليس مسلسل المداح من أجمل التجارب التي عشتها

كشفت الفنانة صفاء جلال عن تفاصيل وكواليس مشاركتها في مسلسل "المداح"، مشيدة بالمخرج أحمد سمير فرج، مؤكدة أنه من أبرز المخرجين المبدعين.

وقالت خلال لقائها ببرنامج “ أنا وهو وهي” المذاع على قناة "صدى البلد" إن أجواء التصوير في المداح كانت هادئة للغاية، مشيرة إلى أنها لم تره منفعلاً أو يتعامل بشكل غير لائق مع أي فرد من فريق العمل، قائلة: "عمري ما شفته متنرفز أو بيزعق، بالعكس بيخلق حالة من الصمت والتركيز في اللوكيشن بشكل طبيعي".

وتابعت: "الكواليس كانت من أجمل التجارب اللي عشتها، كنت ضيفة شرف وسافرت للتصوير وكنا مقيمين في فندق، وكل يوم بنفس الروح الحلوة، ومفيش أي تغيير في شخصيته، نفس الاحترام والأخلاق".

وأوضحت: "اتفاجأت إني اشتغلت معاه زمان في مشروع تخرج وكان معاه كريم عبدالعزيز وأحمد نادر جلال، وأنا كنت بمثل معاهم وهما لسه طلبة في معهد السينما".