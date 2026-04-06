رعب وشعوذة.. حمادة هلال يكشف أسرارا لأول مرة عن المداح

تحدث الفنان حمادة هلال عن كواليس ولادة فكرة مسلسله الشهير المداح، مؤكدًا أن المشروع ظل يسكنه لسنوات طويلة قبل أن يرى النور، بسبب تخوف عدد من المنتجين من طبيعة العمل وخروجه عن القالب الرمضاني المعتاد.

وأوضح حمادة هلال، في تصريحات تلفزيونية، أن فكرة تقديم دراما تمزج بين أجواء الرعب وعالم الشعوذة لم تلقَ ترحيبًا في بدايتها، إذ قوبلت بتحفظات وتساؤلات حول مدى تقبّل الجمهور لهذا اللون المختلف خلال موسم رمضان، الذي اعتاد المشاهد فيه أنماطًا درامية تقليدية، لكن ظل متمسكًا بإيمانه بتميز الفكرة وقدرتها على تحقيق صدى واسع، معتبرًا أن الاختلاف هو مفتاح النجاح الحقيقي.

وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب نجاح «المداح» تمثل في جرأته على كسر المألوف، وتقديم محتوى متجدد يسعى في كل موسم إلى منافسة نفسه قبل أي عمل آخر.

تفاصيل جديدة عن المداح

وأضاف أن فريق العمل كان يدخل كل جزء بحالة من القلق المشروع، خوفًا من عدم الحفاظ على مستوى النجاح الذي تحقق، إلا أن هذا القلق كان يتحول إلى دافع قوي للاجتهاد وتقديم الأفضل، من خلال تطوير الخطوط الدرامية وتعميق الشخصيات وتكثيف عناصر التشويق.

وأكد هلال أن الرهان الأساسي لم يكن فقط على الفكرة، بل على حجم المجهود المبذول من جميع عناصر العمل، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، مشددًا على أن روح الفريق كانت العامل الحاسم في استمرار المسلسل بنفس القوة على مدار أجزائه المتتالية.

وحقق الجزء السادس من «المداح» حضورًا لافتًا خلال موسم رمضان 2026، مواصلًا مسيرة النجاح التي رسّخها العمل منذ انطلاقه. وشارك في بطولته إلى جانب حمادة هلال كل من هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، فتحي عبد الوهاب، حمزة العيلي، وعلاء مرسي، في عمل رسّخ مكانته كأحد أبرز التجارب الدرامية المختلفة في السنوات الأخيرة.