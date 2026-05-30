رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد الحضري .. المهدي سليمان على موعد مع التاريخ في كأس العالم 2026

محمد بدران

سلط الناقد الرياضي خالد طلعت الضوء على إنجاز تاريخي جديد ينتظر الحارس المهدي سليمان، بعدما أكد أن مشاركته المحتملة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 ستضعه ضمن قائمة أكبر اللاعبين سنًا في تاريخ البطولة.

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن المهدي سليمان سيشارك في المونديال بعمر 39 عامًا و10 أيام، ليصبح ثالث أكبر لاعب عربي يشارك في كأس العالم منذ انطلاق البطولة عام 1930، خلف الحارس المصري الأسطوري عصام الحضري، الذي شارك في مونديال 2018 بعمر 45 عامًا و5 أشهر و10 أيام، والتونسي علي بومنجل الذي ظهر في كأس العالم 2006 بعمر 40 عامًا وشهرين و10 أيام.

وأضاف أن المهدي سليمان سيدخل أيضًا قائمة أكبر اللاعبين الأفارقة سنًا في تاريخ كأس العالم، حيث سيحتل المركز الخامس، خلف كل من عصام الحضري، والكاميروني روجيه ميلا، والتونسي علي بومنجل، والكاميروني أنطوان بل.

ويأتي هذا الرقم التاريخي المحتمل في ظل اقتراب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، وسط حالة من الاهتمام الكبير بالأرقام القياسية التي قد يحققها لاعبو الفراعنة خلال النسخة المقبلة من البطولة. 

ويواصل اسم عصام الحضري الحفاظ على صدارة قائمة أكبر اللاعبين سنًا في تاريخ المونديال، وفقًا لسجلات البطولة.

