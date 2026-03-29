قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بشخصية «سميح الجلاد» وأغنية «سرجي مرجي».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس نجاحه في «المداح 6»|فيديو

النجم فتحي عبد الوهاب
النجم فتحي عبد الوهاب
أوركيد سامي

شهد موسم رمضان 2026 واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية، حيث نجح الفنان فتحي عبد الوهاب في خطف الأنظار مجددًا من خلال تجسيده لشخصية “سميح الجلاد” في الجزء السادس من مسلسل “المداح”. وقد استطاعت الشخصية فرض حضورها بقوة وأصبحت عنصرًا أساسيًا في تطور الأحداث.

ولم يقتصر تميزه على الأداء التمثيلي فقط، بل فاجأ الجمهور أيضًا بتجربة غنائية جديدة من خلال أغنية “سرجي مرجي”، التي أثارت تفاعلًا واسعًا، خاصة بين الأطفال.

وفي هذا اللقاء الخاص مع موقع “صدى البلد”، يتحدث عبد الوهاب عن سر تمسكه بالشخصية، وكواليس تطورها، وردود الفعل التي تلقاها، إلى جانب رأيه في النجاح الكبير الذي حققه العمل.

ما سر حماسك للعودة بشخصية سميح الجلاد مرة أخرى؟
ج: الحماس جاء من الجمهور في المقام الأول، لأنني شعرت بمدى ارتباطهم بالشخصية منذ ظهورها، وكان هناك طلب مستمر لعودتها، وهذا شجعني على تقديمها بشكل مختلف وأكثر قوة.

 كيف تقيم مستوى الجزء السادس مقارنة بالأجزاء السابقة؟
ج: أرى أن الجزء السادس أكثر نضجًا من الناحية الدرامية، حيث تتداخل فيه خطوط الأحداث بشكل أعمق، وهناك تصاعد واضح في الصراعات، مما جعله أكثر جذبًا للمشاهد.

 ما أبرز ملامح التطور في شخصية سميح الجلاد؟
ج: الشخصية أصبحت أكثر تأثيرًا في سير الأحداث، وتحولت إلى محور رئيسي في الصراع، كما أن أدواتها الدرامية تطورت بشكل ملحوظ، وهو ما أضاف لها قوة أكبر.

هل تمثل هذه الشخصية تحديًا خاصًا لك كممثل؟
ج: بالتأكيد، لأنها شخصية مظلمة ومعقدة ولا تعتمد على المشاعر الإنسانية التقليدية، وهذا يتطلب تركيزًا مختلفًا في الأداء، لكنها تجربة ممتعة بالنسبة لي.

كيف جاءت فكرة تقديم أغنية “سرجي مرجي” داخل العمل؟
ج: الفكرة كانت لإضافة عنصر مختلف يكسر حدة الأجواء، واللحن بسيط وسهل، وكنت أعتبرها مغامرة لأنها أول تجربة غناء لي.

ماذا عن ردود الفعل على الأغنية؟
ج: كانت مفاجأة كبيرة، خاصة تفاعل الأطفال معها بشكل واضح، رغم أن كلماتها تحمل طابعًا غامضًا ومخيفًا إلى حد ما.

 كيف ترى تفاعل الجمهور مع شخصية سميح الجلاد؟
ج: هذا أكثر شيء أسعدني، لأن ارتباط الجمهور بالشخصية يعني أنها وصلت لهم بشكل صادق، وهو الهدف الأساسي لأي فنان.

ماذا يمثل لك نجاح “المداح 6” في مشوارك الفني؟
ج: النجاح دائمًا مسؤولية، ويجعلني أسعى لتقديم الأفضل في كل خطوة، وأتمنى أن أستمر في تقديم أعمال تليق بالجمهور.

بهذا التألق، يؤكد فتحي عبد الوهاب قدرته على التنوع وتقديم شخصيات مركبة تترك أثرًا لدى الجمهور، سواء من خلال الأداء الدرامي القوي أو خوض تجارب جديدة تضيف لمسيرته الفنية.

مسلسل “المداح 6”
من بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد.
التأليف: أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري
الإخراج: أحمد سمير فرج

فتحي عبد الوهاب اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المتهمين

ارشيفية

ارشيفية

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

خالد عامر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

المزيد