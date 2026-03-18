مسلسل المداح 6 الحلقة الأخيرة.. نهاية صراع حمادة هلال مع الجن

شهدت أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل "المداح 6: أسطورة النهاية" توبة وبكاء صابر المداح (حمادة هلال) ندما على ذنوبه وحزنا على رحيل صديقه الحاج صالح (طارق النهري)، كان المشهد انعكاسا لحقيقة ضعف الإنسان أمام عظمة الخالق، ورسالة مباشرة بأن "الغاية لا تبرر الوسيلة"، فاستخدام الشر لا يولد إلا شرا، والاستعانة لا تكون إلا بالله وحده.

أظهرت الحلقة أن الصراع الحقيقي ليس مع الجن فحسب، بل هو صراع النفس والندم؛ فرغم أخطاء رحاب (هبة مجدي) المتكررة، فتحت لها طاقة من القدر لتدرك أن باب التوبة يظل موجودا برحمة الله التي وسعت كل شيء.

وفي الجانب الغيبي، فككت الحلقة لغز "الزمردة"؛ حيث ظهر نوح (محمود عبدالمغني) كحلقة وصل بشرية قادرة على التعامل مع طاقة الزمردة السفلية التي لم يستطع "عماد" (تامر شلتوت - الجني العلوي) لمسها، ليدفع "نوح" ثمن تلك القوة باحتراق يده.

انتهت الملحمة بانتصار حمادة هلال على الدكتور سميح أو الجن قزح (فتحي عبدالوهاب) وتأمين الأطفال المبروكين الذين كان يحضرهم كقربان للجن، ولكن حمادة هلال انقذهم وأرسلهم للشيخ ياسين (أحمد السقا)، لكن الرسالة الأهم ظلت باقية: الحرب بين الإنس والجن، وبين الخير والشر داخل النفس البشرية، مستمرة إلى قيام الساعة، وأن النجاة الحقيقية تكمن في السعي للخير والتوكل على الله وحده.

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.