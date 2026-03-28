أصعب لحظة في المداح.. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير

كشف الفنان فتحي عبد الوهاب كواليس مشاركته في الجزء الأخير من مسلسل المداح، موضحًا تفاصيل تطوير شخصيته وكيفية التعامل مع عناصر العمل الفني المختلفة، من الصراع الرئيسي إلى الجانب الأسطوري في الأحداث، مرورًا بحكايات الأطفال والأساطير التي شكلت جزءًا أساسيًا من العمل.

وأضاف عبد الوهاب خلال حواره مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، أن التطوير شمل كل شيء تقريبًا، من أدوات الشخصية إلى طبيعة الأحداث، مؤكدًا أن تجربته الشخصية اعتمدت على فهم المسلسل بأكمله، بما في ذلك الأجزاء السابقة، وكيفية تجسيد الثقافة الشعبية والأساطير المحكية وحكايات الجدات التي شكلت المرجع الأساسي لشخصيته.

وأشار الفنان إلى أن شخصية "حبيب"، التي اتجهت في السنوات الأخيرة إلى الأغاني الدينية والمديح النبوي، كانت متوافقة تمامًا مع ذوق الجمهور المستهدف، خاصة في المناطق الريفية والأقاليم، مؤكدًا أن هذا التناغم ساهم في نجاح الشخصية وتأثيرها.

وأوضح عبد الوهاب أن هناك مشروعًا جديدًا مكونًا من 10 إلى 12 حلقة قيد التحضير، من المتوقع عرضه في أكتوبر أو نوفمبر المقبل.