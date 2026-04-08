السعودية.. اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية و 9 مسيّرات

نجحت الدفاع الجوية السعودية في اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى 9 مسيّرات خلال الساعات الماضية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي.

وبدورها، أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، إنذارات مبكرة عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ؛ للتحذير من خطر في الرياض والخرج والمنطقة الشرقية وينبع والحدود الشمالية، قبل أن تنبه بزوالها.

ودعا الدفاع المدني الجميع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدًا عن النوافذ والبقاء فيه حتى زوال الخطر، وعدم الخروج من المنزل أو المبنى حتى زوال الخطر.

كما شدد على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح، داعيا المتواجدين في الخارج إلى الدخول لأقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب، وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا، والابتعاد عن المواقع الخطرة.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع السعودية ؛ فقد نجحت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو في اعتراض وتدمير نحو 916 طائرات مسيّرة، و88 صاروخًا باليستيًا، و9 صواريخ كروز منذ بدء الاعتداءات، استهدف معظمها منطقتَي الشرقية والرياض.