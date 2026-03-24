وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 30 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 30 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.

نشرت الوزارة هذه المعلومات في منشورات منفصلة على موقعها الإلكتروني.

تأتي هذه الحوادث وسط تصاعد التوترات مع إيران.

في يوم السبت، أعلنت السعودية عدداً من موظفي السفارة الإيرانية أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا غارات على إيران في 28 فبراير، أسفرت عن مقتل مرشدها الأعلى، وأشعلت فتيل الحرب في الشرق الأوسط.

وردت طهران منذ ذلك الحين بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في أنحاء المنطقة، بما في ذلك غارات على دول خليجية مجاورة تؤكد عدم تورطها في النزاع وعدم سماحها باستخدام أراضيها لشن هجمات.

ووفقاً لإحصاءات قناة العربية، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على دول الخليج أكثر بكثير مما أطلقته على إسرائيل منذ بدء الحرب، حيث استهدفت نحو 85% من هجماتها دول الخليج العربي، مقابل 15% تقريباً استهدفت إسرائيل.

