محافظ الجيزة يكرّم رئيس شركة مياه الشرب ورؤساء أجهزة مدن أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر تقديرًا لجهودهم

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي عددًا من القيادات التنفيذية ومسؤولي أجهزة المدن والمرافق تقديرًا لما بذلوه من جهود متميزة واستجابة سريعة في التعامل مع موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة ونجاحهم في رفع آثار مياه الأمطار من الشوارع والمحاور المرورية بكفاءة عالية.

وشمل التكريم كلًا من المهندس محمد حفناوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز حدائق أكتوبر والمهندس نادر السيد زغفر رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر والمهندس بسام محمد رئيس جهاز الشيخ زايد والمهندس وليد عابدين المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجّه المحافظ الشكر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل ومركز السيطرة بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقوات الحماية المدنية وكافة الجهات المعاونة مشيدًا بروح التعاون والتنسيق الفعّال الذي أسهم في سرعة رفع تجمعات المياه من مختلف المحاور المرورية والشوارع.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن ما تحقق على أرض الواقع خلال موجة الطقس الأخيرة يعكس كفاءة وجاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقدرتها على التعامل الفوري مع الأزمات مشددًا على أن العمل بروح الفريق والتنسيق الكامل بين الجهات هو الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات .

واختتم محافظ الجيزة تصريحاته بالتأكيد على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والتعامل الفوري مع أية طوارئ، مع الحفاظ على الجاهزية الدائمة والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية لضمان سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية بمختلف أنحاء المحافظة .