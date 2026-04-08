محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد | صور

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مساء اليوم الأربعاء بزيارة مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بحي جنوب الجيزة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد وكان في استقباله نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك والقس ميلاد موسى راعي مطرانية مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالجيزة.

وقدّم محافظ الجيزة خلال كلمته التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيًا الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد محافظ الجيزة خلال كلمته وحدة نسيج الشعب المصري مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت راسخة في عقيدة المصريين توارثوها عبر الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا توماس عدلي عن سعادته لحرص المحافظ والوفد المرافق له على الحضور وتقديم التهنئة مؤكدًا أن حالة الوحدة التي يشهدها المجتمع المصري أصبحت نموذجًا يُحتذى به متمنيًا دوام الرخاء والأمان وأن يعم السلام والمحبة جميع دول العالم.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء محمد مجدي شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وإبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام والعميد محمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب قيادات مديرية الأوقاف ومنطقة الجيزة الأزهرية، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .