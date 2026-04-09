قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ﺑﺎﺳم ﯾوﺳف ﯾطﻠق ﺑودﻛﺎﺳت ﺟدﯾدا ﻟﻠﺣوار ﻣﻊ اﻟﻣواطن اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻌﺎدي

باسم يوسف
باسم يوسف
أحمد إبراهيم

أطﻠق اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﺳم ﯾوﺳف ﺑودﻛﺎﺳت ﺟدﯾدا ﯾﺣﻣل رؤﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻣواطﻧﯾن أﻣرﯾﻛﯾﯾن ﻋﺎدﯾﯾن ﻓﻲ ﺣوارات ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﮭدف إﻟﻰ ﻓﮭم أﻋﻣق ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺷﻛّل اﻟﺗﺻورات ﺣول اﻟﻣﻧطﻘﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣرﯾﻛﻲ، ﺑﻌﯾدًا ﻋن اﻟﻧﺧب واﻟﺧطﺎب اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي.

ﯾرﻛز اﻟﺑودﻛﺎﺳت ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﺟرﺑﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺻﺎدﻗﺔ، ﺣﯾث ﯾﺳﻌﻰ ﺑﺎﺳم ﯾوﺳف إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ طﺑﻘﺎت أﻋﻣق ﻣن اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻷﻣرﯾﻛﻲ، واﺳﺗﻛﺷﺎف ﻛﯾف ﯾرى اﻟﻣواطن اﻟﻌﺎدي اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗطورات اﻟراھﻧﺔ.

وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺑودﻛﺎﺳت ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ “ﺟرﯾﺷن”، وھﻲ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺗﻘﯾم ﻓﻲ رﯾدوﻧدو ﺑﯾﺗش ﺑوﻻﯾﺔ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ، وﺗﻣﺛل ﻧﻣوذﺟًﺎ واﺿﺣًﺎ ﻟﻠﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷروع — ﺻوت ﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﻌﻛس ﺗﺟرﺑﺔ ﻓردﯾﺔ ﺑﻌﯾدًا ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة.

وﺗُﻌد ﺟرﯾﺷن واﺣدة ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن اﻟذﯾن ﺗﺄﺛروا ﻋﻠﻰ ﻣدار ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﺻورة اﻟذھﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﺳّﺧﮭﺎ اﻹﻋﻼم اﻟﻐرﺑﻲ ﺣول اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﺻر.

وﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق، ﺟﺎءت زﯾﺎرﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺻر ﺑداﻓﻊ ﺷﺧﺻﻲ وﻣﮭﻧﻲ، ﺑﮭدف ﺧوض ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻧﻘل ﺻورة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻌﻛس اﻟواﻗﻊ، وإظﮭﺎر ﻣﺻر ﻛوﺟﮭﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ آﻣﻧﺔ، ﻏﻧﯾﺔ، وﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻔرﯾدة.

وﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ ﻋرض اﻟﻔﯾدﯾو اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﻟﻠﺑودﻛﺎﺳت، ﺗﺻﺎدف زﯾﺎرة ﺟرﯾﺷن إﻟﻰ ﻣﺻر ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻋددًا ﻣن أﺑرز اﻟوﺟﮭﺎت، ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ ﺗﻣﺗد ﻣن اﻟﻘﺎھرة إﻟﻰ ﺟﻧوب ﻣﺻر وﺳﺎﺣل اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر، ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺗﻧوع اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ.

وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق، أطﻠق ﺑﺎﺳم ﯾوﺳف ھﺎﺷﺗﺎج GretchenInEgypt#، داﻋﯾًﺎ اﻟﻣﺻرﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﺗرﺣﯾب ﺑﮭﺎ ﺧﻼل زﯾﺎرﺗﮭﺎ، ﻓﻲ ﻣﺑﺎدرة ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺧﻠق ﺗﻔﺎﻋل إﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾﻌﻛس روح اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، وﯾﺣوّل ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺿﯾﻔﺔ إﻟﻰ ﻗﺻﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﯾﺗﺷﺎرﻛﮭﺎ اﻟﺟﻣﮭور.

وﺗﻌﻛس ھذه اﻟﻣﺑﺎدرة ﺗﻛﺎﻣﻼً ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺗوى اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﺗد اﻟﺣوار ﻣن اﻟﺑودﻛﺎﺳت إﻟﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻘدﯾم ﺻورة ﻣﺻر ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.

وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ إطﺎر ﺗوﺟﮫ أوﺳﻊ ﻻﺳﺗﺧدام أدوات اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺟﺳور ﺗواﺻل ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﺗﻌزﯾز اﻟﻔﮭم اﻟﻣﺗﺑﺎدل، ﻣﻊ إﺑراز ﻣﺻر ﻛوﺟﮭﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺗﻧوع ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺣﺿﺎري ﻓرﯾد.

ﻛﻣﺎ ﯾُﻌد ﺑﺎﺳم ﯾوﺳف أﺣد أﺑرز اﻷﺻوات اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟﺢ ﻋﺑر ﻋﺷرات اﻟظﮭورات ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺟﺳر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﯾن اﻟﺷرق واﻟﻐرب. 

ﻣن ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﮫ ﻣﻊ أﻣﺎﻧﺑور إﻟﻰ ﻣﻧﺎظراﺗﮫ ﻣﻊ ﺑﯾرس ﻣورﻏﺎن وظﮭوره ﻣﻊ ﺟون ﺳﺗﯾوارت، ﻛﺎن داﺋﻣًﺎ ﺻوﺗًﺎ ذﻛﯾًﺎ وﻣﺗزﻧًﺎ ﯾﻌﻛس ﺻورة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن واﻟﻣﺻرﯾﯾن.

وﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧوات، ﻟﻌب دورًا ﻣﮭﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺣﺳﺎﺳﺔ وﺷﺎﺋﻛﺔ ﺑﺄﺳﻠوب واعٍ وﺧﻔﯾف ﻓﻲ آنٍ واﺣد.

ﻓﻔﻲ اﻟﺟدل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑطرح ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻠﯾوﺑﺎﺗرا ﻓﻲ أﺣد إﻧﺗﺎﺟﺎت ﻧﺗﻔﻠﯾﻛس، ﻗدّم طرﺣًﺎ ﻣﺗوازﻧًﺎ ﯾﺷرح اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﯾواﺟﮫ اﻟﻣﻐﺎﻟطﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر.

وﺧﻼل اﻟﺣرب ﻓﻲ ﻏزة، اﺳﺗطﺎع ﺗﺑﺳﯾط اﻟﻣﺷﮭد اﻟﻣﻌﻘد ﻟﻠﺟﻣﮭور اﻟﻐرﺑﻲ، ﻣﻘدﻣًﺎ ﻗراءة إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﻔﮭوﻣﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن.

وﯾﻣﺗﻠك ﺑﺎﺳم ﯾوﺳف ﺣﺿورًا رﻗﻣﯾًﺎ واﺳﻌًﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 50 ﻣﻠﯾون ﻣﺗﺎﺑﻊ ﻋﺑر ﻣﻧﺻﺎﺗﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ أﺣد أھم اﻟوﺟوه اﻟﻣؤﺛرة ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺻورة ﻣﺻر واﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﺻوﺗًﺎ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ إﯾﺻﺎل رواﯾﺔ أﻛﺛر ﺗوازﻧًﺎ وﺻدﻗًﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﮭور اﻟدوﻟﻲ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

