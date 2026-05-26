الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أبو ريدة: محمد صلاح يحمل أحلام أمة.. والفراعنة لن يكتفوا بالتمثيل المشرف بالمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسيرة النجم الدولي محمد صلاح مع قميص منتخب مصر، تجسد نموذجاً ملهماً في العزيمة والإصرار، مشيراً إلى أن قائد الفراعنة يتأهب حالياً لقيادة أحلام الجماهير المصرية والأمة العربية بأسرها في نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح أبوريدة أن الاتحاد المصري يضع سقفاً جديداً للطموحات في هذا المحفل الكروي، بما يتماشى مع بريق النجومية وإرث الكبار الذي يمتلكه الفريق.

وأشاد رئيس الاتحاد بالموقف التاريخي للملك المصري، الذي غادر صفوف ناديه السابق ليفربول الإنجليزي من البوابة الملكية العريضة بعد تحقيق إنجازات وأرقام قياسية محفورة في وجدان كرة القدم العالمية، مؤكداً أن الصخب الأوروبي لم يشغل صلاح يوماً عن تلبية نداء الوطن.

وأضاف أبوريدة أن تركيز النجم كاملاً ينصب في الوقت الراهن على الحلم الأكبر والغاية الأسمى المتمثلة في قيادة المنتخب الوطني، دون النظر إلى وجهته المقبلة على صعيد الأندية، مما يعكس الرغبة العارمة في كتابة تاريخ غير مسبوق لبلاده.

وأشار المهندس هاني أبوريدة إلى أن محمد صلاح لم يعد مجرد لاعب كرة قدم يمثل وطنه فحسب، بل تحول إلى أبرز الأيقونات الرياضية التي تلتف حولها الجماهير العربية من المشرق إلى المغرب، كونه السفير الأسمى للكرة العربية في معترك كأس العالم.

وذكر رئيس الاتحاد أن قائد المنتخب يدرك تماماً حجم هذا العبء النبيل والآمال المعلقة عليه، ويمتلك القدرة الكاملة على تحويل هذه الضغوط الجماهيرية إلى طاقة إبداع تلهم الأجيال القادمة وتضع الكرة العربية في مكانتها المستحقة بين عمالقة اللعبة.

وجدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تأكيده 
تقديم الدعم المطلق واليقين التام بقيمة محمد صلاح كصمام أمان وركيزة أساسية ينطلق منها قطار الفراعنة نحو التميز، معرباً عن ثقته العظيمة في مواصلة النجم عطاءه السخي وغير المحدود في النسخة المونديالية المقبلة.

وأوضح أبوريدة أن صلاح بما يملكه من موهبة فذة وعزيمة فولاذية وخبرات متراكمة في أعلى مستويات التنافس العالمي، قادر على حمل لواء المنتخب والوصول به إلى أبعد نقطة ممكنة، لتتجاوز المشاركة مجرد الحضور الشرفي إلى صياغة مجد يدوم طويلاً.

واستعاد أبوريدة المحطات المضيئة، التي ارتبط فيها اسم صلاح بأبرز نجاحات الكرة المصرية الحديثة، وفي مقدمتها قيادة المنتخب للتأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب دام ثمانية وعشرين عاماً وسط دعم ومحبة ملايين المشجعين.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته، بالإشارة إلى البصمة الرقمية المميزة للنجم الذي سجل هدفين في مشاركته السابقة رغم الإصابة ليعادل رقم الأسطورة عبدالرحمن فوزي، مؤكداً أن الفرصة باتت مواتية الآن أمام قائد الفراعنة لتجاوز عقبات الماضي وغياب نسخة 2022، وتقديم نسخة مونديالية استثنائية تليق بمسيرته الحافلة وتطلعات الجماهير.

