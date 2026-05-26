تطوير منظومة كرة القدم.. تفاصيل اجتماع رئيس اتحاد الكرة مع مجدي عبد الغني

عقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، من أجل مناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم وتطوير منظومة كرة القدم المصرية.

وشهد اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين في ختام الزيارة، وسط تأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يخدم مصلحة اللاعبين والكرة المصرية بشكل عام.

وفي سياق متصل، عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا برئاسة هاني أبو ريدة، تم خلاله اتخاذ عدد من القرارات المهمة الخاصة بتطوير العمل داخل الاتحاد وتنظيم المسابقات بالموسم الجديد.

وأكد المجلس استمرار دعم اختصاصات الأمين العام للاتحاد الدكتور مصطفى عزام، لاستكمال خطط التطوير وحوكمة العمل الإداري، إلى جانب تقييم أداء العاملين بمختلف الإدارات وإعادة عرض النتائج على مجلس الإدارة.

كما قرر الاتحاد تكليف لجنة المسابقات بإعداد التصور النهائي للموسم الجديد بمختلف الأقسام، متضمنًا توزيع المجموعات ونظامي الصعود والهبوط، تمهيدًا لاعتماده بشكل رسمي.

ووافق المجلس أيضًا على تشكيل لجنة فرعية خاصة بمسابقات القسم الثالث، على أن تعمل تحت إشراف اللجنة العامة للمسابقات، مع اعتماد قراراتها من اللجنة الرئيسية ومجلس الإدارة.