أقباط كفر الشيخ يحتفلون بقداس خميس العهد وطقس اللقان | صور

شهدت كنائس محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، توافدًا كثيفًا من الأقباط للمشاركة في صلوات قداس خميس العهد «الخميس الكبير»، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الآلام.

وتأتي هذه الصلوات في إطار احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسبوع الآلام، حيث تتواصل الصلوات والطقوس الكنسية حتى قداس عيد القيامة المجيد.

وكان المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والقيادات التنفيذية والأمنية، قدموا التهنئة للأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، بعيد القيامة المجيد، مؤكدين روح المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع المصريين.