كفر الشيخ: ضبط 300 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة في بيلا

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، في تنفيذ حملة رقابية بمركز بيلا، لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والعقيد أحمد بسيوني، مدير مباحث التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط 200 كجم لحوم مجمدة، و40 كجم أسماك مجمدة، و30 كجم أسماك مدخنة، و5 كجم مفروم، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة، لإحكام السيطرة على الأسواق، ومنع تداول السلع الفاسدة، حفاظًا على صحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة تجاه المخالفين.