الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة كفر الشيخ تستقبل فريق الدعم الفني لتطوير نظم الاختبارات| صور

محمود زيدان

استقبل الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث، نيابة عن الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية، والممول من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، وذلك بحضور نخبة من قيادات الجامعة وكليتي الطب البشري والتمريض.

وضم فريق الدعم الفني كلًا من الدكتور عزة عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بجامعة بنها، والدكتورة رشا شاكر وكيل كلية الطب البشري جامعة بنها، والدكتور هشام عزت الخبير الداخلي بمركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات، بحضور الدكتور حسن يونس المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور صباح أبو الفتوح عميد كلية التمريض، والدكتور حاتم الجوهري وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق عبد الباقي رئيس قسم جراحة الكُلى والمسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم بكلية الطب، والدكتور مروة غلاب مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة.

هذا وقد أكد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على دعم وتطوير منظومة التقييم والاختبارات، بما يحقق أعلى درجات الجودة والعدالة في قياس مهارات الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى معايير أكاديمية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، خاصة في القطاع الصحي.

ومن جانبه، رحب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم بفريق الدعم الفني، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي لمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع، والوقوف على مدى جاهزية المعامل من حيث التجهيزات والمعدات، فضلًا عن تحديد الاحتياجات اللازمة لتطويرها، بما يضمن توفير بيئة تدريبية متكاملة تسهم في تنمية المهارات العملية للطلاب، وتحقيق أعلى مستويات الموضوعية في التقييم.

وأشار الدكتور حسن يونس، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، إلى أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروع، لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، وتقديم الدعم الفني اللازم للكليات، بما يسهم في تطوير نظم تقييم الطلاب والارتقاء بجودة التعليم العملي داخل الجامعة.

وأكد الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، حرص الكلية على تجهيز معاملها بأحدث الإمكانات والتقنيات، بما يتيح تدريبًا عمليًا متميزًا للطلاب، ويعزز من كفاءة مخرجات العملية التعليمية وفقًا لأعلى المعايير الأكاديمية.

كما أوضحت الدكتور صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية، لما لها من دور محوري في رفع كفاءة الطلاب العملية والإكلينيكية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها خريجو الجامعة.

وفي ختام الزيارة، أشاد فريق الدعم الفني بالدور الرائد الذي تقوم به جامعة كفر الشيخ، خاصة كليتي الطب البشري والتمريض، في تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بالقطاع الصحي، مؤكدين استمرار تقديم الدعم الفني لضمان تحقيق أهداف المشروع على الوجه الأكمل، بما يسهم في تطوير نظم التقييم وبنوك الأسئلة.

