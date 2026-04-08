مناقشة أول رسالة دكتوراة في تخصّص جراحة المسالك البولية بـ طب كفر الشيخ | صور

شهدت كلية الطب جامعة كفر الشيخ، مناقشة أول رسالة دكتوراة في تخصص جراحة المسالك البولية، والمقدمة من الباحث الطبيب محمد جلال محمد عبد المجيد، المدرس المساعد بالقسم.

وجاءت رسالة الطبيب الباحث تحت عنوان «تقييم فاعلية وأمان المنظار الكلوي ومنظار الحالب المرن لعلاج الحصوات الكلوية التي يقل حجمها عن 2 سنتيمتر في الأطفال».

لجنة الحكم والمناقشة

ضمت لجنة المناقشة والحكم كلاً من: الدكتور طارق محمد عبد الباقي، أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ «مشرفاً ورئيساً»، الدكتور إيهاب رأفت عبد الفتاح، أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة الزقازيق «مشرفاً ومناقشاً»، والدكتور خالد أحمد إسماعيل، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة كفر الشيخ «مناقشاً داخلياً»، والدكتور تامر السيد حلمي، أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة «مناقشاً خارجياً».

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف على هذه الرسالة ضمت الدكتور حسام الدين نبيه، أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ.