جمال الغندور: الزمالك يدرس استبعاد محمد صبحي من المباريات حتى نهاية الموسم

قال الإعلامي جمال الغندور إن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، يدرس استبعاد الحارس محمد صبحي من المباريات المتبقية حتى نهاية الموسم الجاري، في ظل توجه لتثبيت مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "ويرى الجهاز الفني ضرورة إلغاء سياسة التدوير بين الحراس من أجل تحقيق الاستقرار الدفاعي، خاصة مع المباريات الحاسمة في بطولة الدوري والكونفدرالية".

وتابع: "واستقر الجهاز الفني على الاعتماد على مهدي سليمان كحارس أساسي بعد ظهوره بمستوى ثابت مؤخرًا، بينما سيكون محمد عواد الحارس البديل، في ظل التزامه منذ عودته للفريق،وسيأتي محمد صبحي في ترتيب الحراس كخيار ثالث، ما يقلل من فرص مشاركته في المباريات المقبلة".