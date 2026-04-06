قبل مواجهة بلوزداد.. الزمالك يفاجئ معتمد جمال بقرار جديد

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تعديل عقد المدير الفني للفريق معتمد جمال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار داخل الجهاز الفني خلال الفترة الحالية.

وجاء قرار الإدارة بعد حالة من التقييم الإيجابي لأداء الفريق تحت قيادة معتمد جمال، إلى جانب الرغبة في توفير أجواء مناسبة لمواصلة العمل وتحقيق نتائج أفضل في المنافسات المقبلة.

تولى معتمد جمال القيادة الفنية للزمالك في فترة شهدت تحديات على مستوى النتائج والاستقرار، قبل أن ينجح في إعادة التوازن نسبيًا داخل الفريق، سواء على مستوى الأداء أو النتائج.

وتسعى إدارة النادي خلال الفترة الحالية إلى دعم الجهاز الفني ومنحه الثقة الكاملة، في إطار خطة إعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة على البطولات.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

يحل مساء يوم الجمعة القادم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، ضيفا على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نصف نهاشي كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي البطولة القارية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال القاهرة، متوجهة إلى الجزائر لمواجهة نظيره فريق شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية صباح غد الثلاثاء.

وكان فريق شباب بلوزداد اكتسح فريق ترجي مستغانم في الدوري الجزائري بسباعية نظيفة استعدادا لمواجهة الزمالك في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

الزمالك راحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب الانتهاء من مباراة المصري في الدوري..

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد نيلسون مانديلا في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المصري برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، ليرفع الفريق رصيده إلى 46 نقطة لينفرد بصدارة المسابقة.