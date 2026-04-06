الزمالك يخطر الاتحاد الإفريقي رسميا بالانسحاب من بطولة إفريقيا للطائرة في رواندا

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، أعلن خلاله انسحابه من المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية، المقرر إقامتها نهاية شهر أبريل الجاري في رواندا.

وجاء قرار الزمالك بعد الاستقرار داخل إدارة النادي على عدم خوض منافسات البطولة، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الفريق، إلى جانب تراجع النتائج على المستوى المحلي خلال الموسم الجاري.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت مناقشات داخل النادي حول إمكانية المشاركة، قبل أن يتم حسم القرار النهائي بالاعتذار رسميًا عن عدم التواجد في البطولة القارية.

ومن المنتظر أن يخطر الاتحاد الإفريقي باقي الأندية المشاركة بالموقف النهائي، تمهيدًا لاستكمال ترتيبات البطولة التي تستضيفها رواندا خلال الشهر الجاري.