الدوري المصري.. التشكيل الرسمي لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبتروجت

أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، عن تشكيل الرسمي لمواجهة بتروجت، بعد قليل، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الحاسمة لمجموعة الهبوط.

جاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: كريم يحيى - إبراهيم عوض - عبد الفتاح شتا - بنجامين روميو - محمد فاروق

خط الوسط: سيرجي أكا - سيف العجوز - إسلام عبد النعيم

الهجوم: علي سليمان - عمر السعيد

وجاء تشكيل بتروجت علي نحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: توفيق محمد - أحمد بحبح - إسلام عبد الله - محمود شديد

خط الوسط: أدهم حامد - مصطفى الجمل - محمد علي عكاشة

الهجوم: بدر موسى - مصطفى البدري - سيكو سونكو

