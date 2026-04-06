عدي الدباغ يتقاسم صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري مع تريزيجيه

نجح الفلسطيني عدي الدباغ نجم نادي الزمالك في تسجيل هدفه الثامن مع الفريق في بطولة الدوري المصري ليتساوى مع تريزيجيه تجم الاهلي.

وسجل عدي الدباغ الهدف الثامن في مشواره مع الزمالك أمام فريق المصري البورسعيدي أمس في لقاء أنتهى بنتيجة 4-1 لصالح الأبيض.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

1- عدي الدباغ "الزمالك" : 8 أهداف.

2- محمود حسن "تريزيجيه" “الأهلي ” : 8 أهداف.

3- علي سليمان "كهرباء الإسماعيلية" : 7 أهداف.

4- ناصر ماهر "بيراميدز" : 7 أهداف.

5- صلاح محسن "المصري" : 7 أهداف.

6- أحمد ياسر ريان "البنك الأهلي" : 7 أهداف.

7- أسامة فيصل "البنك الأهلي" : 6 أهداف.

8- صديق إوجولا "سيراميكا كليوباترا" : 6 أهداف.

9- ناصر منسي "الزمالك" : 6 أهداف.

10- أدهم حامد "بتروجت" : 5 أهداف.