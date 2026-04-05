جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء مواجهات اليوم

واصل فريق الزمالك صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة عقب إقامة اليوم ثلاث مباريات من عمر البطولة

والتقى البنك الأهلى مع حرس الحدود، وواجه الإسماعيلى فريق طلائع الجيش، واستضاف المصرى نظيره الزمالك.

حقق فريق البنك الأهلي الفوز على حرس الحدود بأربعة أهداف مقابل هدفين على استاد القاهرة في اطار منافسات الجولة الثانية لمجموعة الهبوط بالدوري المصري

وانتهت أحداث مباراة فريق الإسماعيلي وطلائع الجيش، بالتعادل السلبي على استاد الإسماعيلية ، ضمن مباريات الجولة الثانية بالمرحلة الثانية لمجموعة الهبوط في الدوري المصري.

ونجح الزمالك في الفوز على المصري البورسعيدي 4-1 في المباراة التيجمعت بينهما على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز

