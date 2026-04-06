عامر حسين: الكرة المصرية تخسر مواهبها بسبب الضغط.. وتقليل المباريات سر إثارة الدوري

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارةp اتحاد الكرة السابق، أن الكرة المصرية تحتاج إلى اكتشاف مواهب جديدة.

وقال عامر حسين، عبر تصريحات إذاعية: "نريد اكتشاف مواهب جديدة في الكرة المصرية، ويجب ألا نهتم بالنواحي البدنية فقط، مع منح الفرصة لأصحاب المهارات لأننا نخسر الكثير من المواهب بسبب الضغط عليهم في سن مبكرة".

وأضاف: "الشيء الإيجابي هذا الموسم في بطولة الدوري هو تقليل عدد المباريات لدى الأندية، حيث ستبدأ المنافسة والإثارة في المرحلة النهائية، لكن ما زال هناك اعتقاد شائع بضرورة نظام الذهاب والإياب لأنه يُظهر الفريق الأفضل بين جميع الأندية".

وتابع: "لا أعتقد أن هناك أزمة في توقيت معسكر منتخب مصر قبل كأس العالم بسبب ضغط المباريات في الدوري، لأن المدير الفني استقر إلى حد كبير على التشكيل بالفعل خلال معسكر مارس".

وأتم: "أتابع جميع المباريات بعد رحيلي عن اتحاد الكرة، وأصبحت أقل ضغطًا وأكثر استمتاعًا بالمباريات، فحين كنت في المسؤولية لم أكن أشاهد المباريات بنفس الاستمتاع، لأنني كنت لا أريد حدوث أي مشكلة خلالها".