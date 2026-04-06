الاتحاد الإيفواري يوقف الحكم سيرج برو إيبا مدى الحياة بسبب الفساد

قرر الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، إيقاف الحكم سيرج برو إيبا نهائيًا عن ممارسة أي مهام تحكيمية، بعد ثبوت تورطه في قضايا فساد خطيرة تهدد نزاهة المباريات المحلية.

وبحسب تقارير قادمة من جنوب أفريقيا، فإن التحقيقات كشفت أن الحكم كان يقوم بعرض الفوز في المباريات على مسؤولي الأندية مقابل مبالغ مالية، مهددًا في حال الرفض بالتأثير على نتيجة المباريات وإلحاق الخسارة بالأندية المستهدفة.

وجاء القرار النهائي بعد تقديم تسجيل صوتي خطير من قبل نادي ريال، أحد أندية الأقسام، والذي اعتبر الدليل الحاسم على تورطه في هذه المخالفات، لينهي بذلك مسيرة سيرج برو إيبا التحكيمية بشكل نهائي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الاتحاد الإيفواري لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل كرة القدم المحلية وضمان نزاهة المنافسات.