حتى لو غادر ليفربول.. نادر السيد: محمد صلاح أسطورة لا تتكرّر في كرة القدم العالمية

أكد نادر السيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، يُعد أسطورة حقيقية في كرة القدم العالمية، مشيرًا إلى أنه أصبح خارج أي تقييم تقليدي نظرًا لحجم الإنجازات التي حققها سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في الملاعب الأوروبية.



وقال نادر السيد خلال تصريحاته عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": إن محمد صلاح “أسطورة لن تتكرر”، مؤكدًا أنه بعيد تمامًا عن المقارنة مع أي لاعب آخر، وأنه من بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم.



وأضاف أن نجم منتخب مصر يمتلك القدرة على الاستمرار في الملاعب الأوروبية، حتى في حال رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بفضل خبراته الكبيرة وإمكاناته الفنية والبدنية التي تجعله قادرًا على العطاء في أعلى المستويات لسنوات مقبلة