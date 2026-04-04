بيرو : مصرع شخص وإصابة 47 خلال حادث داخل ملعب لكرة القدم

أعلنت السلطات في بيرو مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة 47 آخرين، إثر حادث لم تُعرف أسبابه بعد وقع داخل أحد الملاعب في العاصمة ليما، وذلك خلال تجمع لمشجعي كرة القدم قبل انطلاق مباراة.

وقال وزير الصحة البيروفي، خوان كارلوس فيلاسكو، في تصريح أوردته إذاعة "راديو فرنسا الدولي"، إن "حادثًا مؤسفًا وقع داخل الملعب، أسفر عن إصابة 47 شخصًا، وللأسف تم تسجيل حالة وفاة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة.

وكانت تقارير أولية قد أشارت إلى احتمال انهيار جزء من مدرجات ملعب "أليخاندرو فيلانويفا"، إلا أن إدارة نادي أليانزا ليما وعناصر الإطفاء نفوا هذه الفرضية لاحقًا.

وأصدر نادي أليانزا ليما بيانا يعرب فيه عن تعازيه لأسر الضحايا وتضامنه مع المصابين. كما أكد أن الحادث لا علاقة له بانهيار الجدران أو أي خلل إنشائي.

وأفادت وزارة الصحة البيروفية بإرسال ثماني فرق إسعاف إلى موقع الحادث، تعمل جنبا إلى جنب مع رجال الإطفاء لتقديم المساعدة للمصابين.

وأعلنت السلطات في ليما حالة التأهب القصوى في جميع المستشفيات تحسبا لوقوع المزيد من الإصابات.