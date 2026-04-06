مدرب ريال مدريد: لانفكر إلا في الفوز على بايرن ميونخ بدوري الأبطال

يستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تُعد من أبرز قمم القارة نظرًا لتاريخ الفريقين الكبير في البطولة.

وتُعد هذه المواجهة رقم 29 بين العملاقين أوروبيًا، حيث يتصدر ريال مدريد قائمة الأكثر تتويجًا باللقب بـ15 بطولة، مقابل 6 ألقاب للفريق البافاري، ما يمنح اللقاء طابعًا تاريخيًا خاصًا.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، شدد ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد، على صعوبة المواجهة، مؤكدًا أن بايرن ميونخ فريق منظم للغاية ويتمتع بهوية واضحة، خاصة على المستوى الدفاعي والتحولات السريعة للهجوم، مشيرًا إلى أن العمل الذي يقدمه المدرب فينسنت كومباني يستحق الإشادة.

وأضاف أن الفريق الألماني يمتلك توازنًا كبيرًا وخيارات هجومية متعددة، ما يجعله خصمًا قويًا لأي منافس، لكنه أكد في الوقت ذاته أن ريال مدريد يدخل المباراة بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز.

وتطرق أربيلوا إلى أهمية امتلاك لاعبين من طراز عالمي، مشيدًا بإمكانيات كيليان مبابي، مؤكدًا أن وجوده يمنح الفريق قوة هجومية كبيرة، إلى جانب الدور المؤثر لـجود بيلينجهام، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على تحقيق الانسجام الكامل بين نجومه للوصول إلى أفضل مستوى جماعي.

وأكد مدرب ريال مدريد أن الفريق يدرك جيدًا أهمية هذه المرحلة من البطولة، مشددًا على ضرورة التحلي بالتركيز والانضباط لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب، في صراع مفتوح على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.