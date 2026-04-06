بطولة الدوري المصري.. شوبير يطرح سؤالا مهما للجماهير

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالا للجماهير ومشجعي الأندية المصرية بشأن بطولة الدوري المصري 2025-2026.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: توقعاتك - من سيكون بطل الدوري المصري 2025-2026 ؟.

وقد انطلقت أمس مرحلة حسم المنافسة على لقب الدوري الممتاز، بمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، التي حقق فيها الفريق الأبيض فوزا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف.

ترتيب جدول الدوري المصري

1- الزمالك 40 نقطة من 18 مباراة.

2- براميدز 37 نقطة من 18 مباراة.

3- الأهلي 37 نقطة من 18 مباراة.

4- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 19 مباراة.

5- المصري البورسعيدي 29 نقطة من 18 مباراة.

6- سموحة 28 نقطة من 19 مباراة.

7- وادي دجلة 28 نقطة من 19 مباراة.

8- زد 26 نقطة من 19 مباراة.

9- البنك الأهلي 25 نقطة من 18 مباراة.

10- بتروجت 25 نقطة من 19 مباراة.

11- إنبي 24 نقطة من 18 مباراة.

12- الجونة 24 نقطة من 18 مباراة.

13- مودرن سبورت 23 نقطة من 18 مباراة.

14- الاتحاد السكندري 20 نقطة من 19 مباراة.

15- غزل المحلة 18 نقطة من 19 مباراة.

16- المقاولون العرب 18 نقطة من 19 مباراة.

17- حرس الحدود 17 نقطة من 19 مباراة.

18- طلائع الجيش 16 نقطة من 18 مباراة.

19- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة من 19 مباراة.

20- فاركو 14 نقطة من 19 مباراة.

21- الإسماعيلي 11 نقطة من 19 مباراة.