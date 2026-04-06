شوبير يكشف عن ظاهرتين غريبتين في بطولة الدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن ظاهرتين غريبتين في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

وقال شوبير ، خلال تصريحات إذاعية: مستاء من ظاهرة وجود المدربين خارج مقاعد البدلاء وإيقافهم بسبب الاعتراضات على الحكام خصوصا في الموسم الحالي كان هناك مباراة كلا المدربين كانا في المدرجات.

وأضاف: المدير الفني يجب أن يكون قدوة للاعبين لأنهم يرون اعتراضاته وبالتالي سيتم تقليده في الملعب وتصرفاته مضمونها أن الإيقاف أو الطرد سيمر.

وأوضح : الظاهرة الثانية حينما يتم احتساب ركلة جزاء يتوجه لاعب من الفريق الذي احتسبت له الضربة ليجلس عند علامة الجزاء لكي لا يتلاعب بها لاعب الفريق المنافس ويفسد النقطة ويتسبب في إهدار الركلة.

واختتم شوبير ، تصريحاته قائلا: يجب على الحكام التدخل ويبعد أي لاعب عن علامة الجزاء ويشهر البطاقة الصفراء.