شوبير ينتقد ظاهرة طرد المديرين الفنيين في مباريات الدوري المصري

علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على ظاهرة طرد المديرين الفنيين في مباريات الدوري المصري.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعيه"أصبحنا نرى كل مباراة مدرب إحدى الفرق التي تخوض المباراة يجلس في المدرجات، وفي أحيانا أخرى نجد المدرين الفنيين يديران المباراة من المدرجات".

وأكمل شوبير: "ظاهرة غريبة جدا. والمفروض أن المدرب قدوة للاعبي الفريق، وكيف يصبح قدوة وهو يطرد كل مباراة".

وأشار شوبير إلي أمر وصفة بالسخيفة حين تتلخص في قيام أحد لاعبي الفريق الذي يحصل على ركلة جزاء بالجلوس على نقطة الجزاء حتى يضع زميله الكرة ليسددها، وذلك حتى يمنع لاعب المنافس من الحفر مكان الركلة ما قد يتسبب في إهدارها.

وأختتم شوبير: "في رأيي الحكم الذي يحتسب ركلة الترجيح يبعد أي لاعب من المنافس من نقطة التسديد وفي حالة الامتناع يشهر البطاقة الصفراء".