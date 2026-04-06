ناشئات يد الزهور يتوج بلقب دوري مرتبط المحترفين

توج فريقة ناشئات كرة اليد 2008 بنادي الزهور، بلقب دوري مرتبط المحترفين بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق نادي الشمس بنتيجة 22-20 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على صالة نادي مدينة نصر.

وكان فريق ناشئات كرة اليد بنادي الزهور (مواليد 2008) قد فاز على النادي الأهلي بفارق 11 هدف في نصف نهائي بطولة دوري المرتبط بنتيجة 37-26، ليضمن الفريق ميدالية قبل أن يتوج باللقب الغالي.



وشهدت المباراة النهائية حضور ودعم المستشار محمد الدمرداش – رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة: ياسر حفني، ومصطفى تعلب، وعلي إسماعيل عبد الغفار، بالإضافة لتواجد إدارة النشاط الرياضي وأعضاء اللجنة الرياضية العليا، في رسالة دعم هامة من مجلس الإدارة لناشئي النادي في مسيرتهم الرياضية حيث تعتمد سياسة نادي الزهور في الفترة الماضية على الاهتمام بالناشئين والناشئات من أجل مستقبل أفضل للرياضة بالنادي.

وتضم قائمة لاعبات نادي الزهور كل من: سما احمد، مريم محرم، اسراء محرم، حبيبة محمود، زينة محمود، مريم حسين، حبيبة احمد، حبيبة شادي، نجار عماد، سلمى محمد، هانيا هاني، حبيبة وائل، مريم وائل، هنا محمد، ليلى احمد، سلمى محمد، ارسل احمد، فريدة خالد، ملك محمد، ملك عمرو، ريتاج محمد.

ويقود الرفيق جهاز فني مكون من: رفعت محمد (مشرف)، محمد ابراهيم (مدرب)، احمد اسماعيل (مساعد مدرب)، السيد عطيه (مدرب حراس مرمى)، رابعة بدوي (إداري)، عالية محمد (طبيبة)، فيما يرأس جهاز كرة اليد بالنادي أحمد دعبس.