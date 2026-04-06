فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة
سماع دوي انفجارات بمجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران
زيادة مرتقبة.. تفاصيل صرف المرتبات والمعاشات الجديدة في هذا الموعد
بحضور مدبولي وأخنوش.. بدء أعمال الدورة الأولى لـ لجنة التنسيق المصريةـ المغربية
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
ترامب فقد عقله.. أعضاء بالكونجرس الأمريكي يشككون في إدراك ترامب ويصفونه بـ"المجنون"
تحقيقات وملفات

كلاسيكو أوروبا تحت النار.. صراع التاريخ والضغوط يحدد مصير ريال مدريد وبايرن ميونخ

في ليلة أوروبية منتظرة .. تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء غد الثلاثاء إلى ملعب " سانتياجو برنابيو " حيث يستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ في قمة نارية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا مواجهة تحمل بين طياتها تاريخا طويلا من الصراع والندية وتستحق عن جدارة لقب "كلاسيكو أوروبا " .

لا تعد هذه المواجهة مجرد مباراة عادية بل فصل جديد في واحدة من أكثر المواجهات تكرارًا وإثارة في تاريخ البطولات الأوروبية.

ويصل الفريقان إلى اللقاء وهما يمتلكان إرثا ضخمًا بعدما نجحا معا في حصد 21 لقبا من دوري الأبطال ما يعكس حجم الخبرة والثقل القاري لكلا العملاقين.

وتعد هذه المباراة الرقم 29 في تاريخ مواجهاتهما الأوروبية في سجل حافل بالتنافس الشرس ورغم التكافؤ التاريخي في عدد الانتصارات حيث حقق كل فريق 12 فوزًا مقابل 4 تعادلات فإن الأفضلية في السنوات الأخيرة مالت بوضوح لصالح الفريق الملكي.

هيمنة مدريدية في السنوات الأخيرة

دخل ريال مدريد مرحلة جديدة من السيطرة في مواجهاته أمام العملاق البافاري بعدما نجح في حسم آخر أربع مواجهات إقصائية بينهما ذهابًا وإيابًا.

ولم يتعرض الفريق الإسباني لأي خسارة أمام بايرن في آخر 9 مباريات أوروبية محققًا 7 انتصارات وتعادلين وهو ما يعكس التحول الكبير في ميزان القوى بين الفريقين خاصة في الأدوار الحاسمة.

ويعزز هذا التفوق نجاح الريال في تجاوز مانشستر سيتي في الدور السابق مؤكدًا قدرته الدائمة على التألق في البطولة التي يملك فيها تاريخًا استثنائيًا.

بايرن ميونخ.. آلة هجومية لا ترحم

على الجانب الآخر يدخل بايرن ميونخ المواجهة بثقة كبيرة مستندًا إلى قوة هجومية ضاربة جعلته من أخطر فرق البطولة هذا الموسم.

الفريق الألماني حقق 9 انتصارات في 10 مباريات وسجل 32 هدفًا ليؤكد أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب وجاء اكتساح أتالانتا في دور الـ16 بنتائج كبيرة ليعكس الفارق الفني الكبير وقدرة الفريق على الحسم.

ويعول بايرن بشكل خاص على نجمه هاري كين الذي يعيش حالة تهديفية مميزة بعدما سجل 14 هدفًا في آخر 13 مباراة رغم بعض المخاوف المتعلقة بجاهزيته البدنية.

ريال مدريد يبحث عن إنقاذ الموسم

في المقابل يعيش ريال مدريد فترة من التذبذب على الصعيد المحلي حيث تلقى خسارة مفاجئة أمام ريال مايوركا ما قلص حظوظه بشكل كبير في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

كما خسر الفريق لقبي السوبر وكأس الملك في ظل تفوق واضح من غريمه برشلونة الذي وسّع الفارق في سباق الليغا ما يجعل دوري أبطال أوروبا الأمل الأخير لإنقاذ الموسم.

أزمة محتملة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب

قبل هذه المواجهة المرتقبة يواجه الجهاز الفني لريال مدريد تحديًا إضافيًا يتمثل في خطر غياب عدد من نجومه عن مباراة الإياب.

ويهدد الإيقاف ستة لاعبين بارزين على رأسهم كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور إلى جانب أوريلين تشواميني ودين هويسين وألفارو كاريراس.

ويمتلك هؤلاء اللاعبون بطاقتين صفراوين ما يعني أن أي إنذار جديد سيحرمهم من خوض لقاء الإياب المرتقب على ملعب " أليانز أرينا " وهو ما قد يمثل ضربة قوية لطموحات الفريق.

معركة تكتيكية وحسابات دقيقة

في ظل هذه المعطيات تبدو المباراة أكثر تعقيدًا من مجرد مواجهة هجومية حيث سيكون الانضباط التكتيكي عاملاً حاسمًا خاصة من جانب ريال مدريد الذي لا يملك رفاهية خسارة أي عنصر أساسي.

كما يسعى الفريق الملكي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتخفيف الضغط قبل موقعة الإياب في ألمانيا بينما يطمح بايرن للخروج بنتيجة تمنحه الأفضلية.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ نادر عبد الحليم لتعيينه نائبًا لرئيس هيئة الطاقة الذرية

هل يجوز ترك سجادة الصلاة على الأرض طوال اليوم

هل يجوز ترك سجادة الصلاة على الأرض طوال اليوم؟.. الإفتاء تجيب

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ السفير علاء الدين زكريا برئاسة هيئة الاستعلامات

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

