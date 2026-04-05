مايكل أوليفر حكمًا لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن طاقم التحكيم المكلف بقيادة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسيتولى الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر قيادة المباراة، بمساعدة ستيوارت بيرت وجيمس ماينوارينج، بينما سيكون أندرو مادلي حكمًا رابعًا.

وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR"، سيتولى الحكم الإنجليزي جاريد جيلت الإشراف على المراجعات، بمساندة الإيطالي ماركو دي بيلو.

ويستعد الفريقان لمواجهة الإياب يوم الأربعاء 15 أبريل على ملعب "أليانز أرينا"، لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي البطولة.