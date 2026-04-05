هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جوريتسكا قبل قمة ريال مدريد: نريد كسر العقدة.. والبرنابيو بين التصفيق والكابوس

إسلام مقلد

يستعد بايرن ميونخ لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام ريال مدريد، الثلاثاء المقبل، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقبل المواجهة المرتقبة، تحدث نجم وسط الفريق ليون جوريتسكا عن حظوظ فريقه وخبراته السابقة أمام النادي الملكي، مؤكدًا رغبة البافاري في تغيير نتائجه السلبية الأخيرة.

ثقة وطموح قبل الرحيل

وأكد جوريتسكا، الذي يستعد لمغادرة بايرن نهاية الموسم بعد 8 سنوات، أنه اتخذ قرار البقاء حتى الصيف، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش فترة مميزة على كافة الأصعدة، سواء في الدوري أو الكأس.

وقال: "أنا مقتنع أننا قادرون على الفوز بكل شيء هذا الموسم، رغم صعوبة ذلك، لكننا سنحاول"، موضحًا أن سر النجاح يكمن في توافر العناصر المناسبة مع الجهاز الفني المناسب داخل منظومة متكاملة.

ذكريات البرنابيو.. بين الإعجاب والمرارة

واستعاد اللاعب الألماني ذكرياته في ملعب ريال مدريد، بداية من مباراته مع شالكه عام 2015، حين حصد الفريق تصفيق جماهير البرنابيو رغم عدم التأهل.

كما تطرق إلى تجربة وصفها بـ"الكابوس"، عندما خسر بايرن تحت قيادة توماس توخيل، رغم التقدم حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يسجل خوسيلو هدفين قاتلين أطاحا بالفريق من نسخة 2024.

عقدة ريال مدريد

واعترف جوريتسكا بصعوبة المواجهة، خاصة في ظل فشل بايرن في تحقيق أي فوز خلال آخر 8 مباريات أمام ريال مدريد، مؤكدًا أن الفريق يسعى لكسر هذه العقدة.

وأضاف: "بالنسبة لأي ألماني، ريال مدريد يعني دوري الأبطال.. هم أبطال هذه البطولة، وهي مواجهة بين عملاقين".

تحذير من قوة الملكي

وحذر لاعب بايرن من خطورة ريال مدريد، رغم تذبذب نتائجه هذا الموسم، مشيرًا إلى امتلاكه عناصر فردية مميزة مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، إلى جانب عودة كيليان مبابي.

وأشار إلى أن الفريق الإسباني، رغم تباين مستواه، يظل دائمًا قادرًا على الحسم في دوري الأبطال، مؤكدًا: "التجربة علمتنا أنهم ينجحون دائمًا في هذه البطولة، لكننا سنكون مستعدين".

وتحمل المواجهة طابعًا ثأريًا لبايرن ميونخ، الذي يسعى هذه المرة للعودة من مدريد بنتيجة إيجابية، تمهد له طريق التأهل إلى نصف النهائي.

كيف يكون شكر الله للعباد؟.. عالم بالأوقاف يجيب

هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن غرفة النوم؟

الإمام الأكبر يوصي بتشكيل لجنة دائمة لثقافة أطفال الأزهر.. صور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

