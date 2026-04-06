عايز يشيل دوري.. هشام ماجد وهنا الزاهد في حديث ساخر يثير الجدل

أثار الفنان هشام ماجد والفنانة هنا الزاهد حالة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تبادلهما تعليقات ساخرة بشأن مشاركتهما في عمل فني جديد.



وبدأت الواقعة عندما نشر هشام ماجد عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام تعليقًا مازحًا، أشار فيه إلى استبعاد هنا الزاهد من فيلمه الجديد بسبب خلافات مع فريق العمل، قائلًا: حصل فعلا واستبعادها من الفيلم بعد خلاف حاد عالتتر وجاري تجهيز البديلة.

ومن جانبها، أعادت هنا الزاهد نشر التعليق عبر حسابها، وردت عليه بأسلوب ساخر، حيث كتبت: محصلش.. ده عايز يشيل دوري وياخد كلام الست والراجل.



و يذكر ان يشارك الفنان هشام ماجد بـ فيلم "برشامة"، الذي تصدر قائمة شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، ويضم الفيلم عددًا من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فدوى عابد، ميشيل ميلاد، فاتن سعيد.