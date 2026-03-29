أنقى قلب.. هنا الزاهد تهنئ علي ربيع بمناسبة عيد ميلاده

حرصت الفنانة هنا الزاهد على تهنئة صديقها الفنان علي ربيع، بمناسبة عيد ميلاده ونشرت صورة تجمعهما سويًا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام موجهة له رسالة قائلة: “أنقى قلب..كل سنة وأنت طيب علولي".

من جانب آخر، سبق أن علق الفنان أحمد فهمي على تصريحات طليقته الفنانة هنا الزاهد التي أكدت خلالها أن ذكرياتها معه مُحيت تماماً من ذاكرتها بعد انفصالهما قبل عامين.

وقال فهمي، خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج: “لن أنسى ذكرياتي مع هنا، لأن أي تجربة صعبة مررت بها لا تُنسى، ذلك يعني أنني لم أكن أمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع التجربة وصاحبها، لكنني استفدت منها بكل تأكيد، وتعلمت ما لم أتعلمه من تجارب أخرى كثيرة”.

وأضاف: “أتمنى أن تكون هنا قد تجاوزت تجربتها معي، فهذا أمر سيسعدني بكل تأكيد، وإن كانت مقابلاتها التليفزيونية الأخيرة لا توحي بأنها تجاوزت الأمر، لأن سيرتي تكون حاضرة في هذه اللقاءات”.