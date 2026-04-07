محافظ كفر الشيخ يتفقد الكورنيش الجديد بمصيف بلطيم| صور

أجرى المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية موسعة بالكورنيش الجديد بمدينة مصيف بلطيم، لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية والترفيهية الجارية، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المصيف والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار والمصطافين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وسند أبوكيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ كفرالشيخ مشروع إنشاء المحلات التجارية والكافيتريات الواقعة على امتداد الكورنيش، والتي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، في إطار جهود دعم الأنشطة التجارية وتوفير خدمات متنوعة لرواد المصيف.

أكد محافظ كفرالشيخ على ضرورة الالتزام بالمعايير الإنشائية والجمالية في تنفيذ المشروعات، بما يتماشى مع الرؤية الحضارية والهوية البصرية، مشيرًا إلى أن ما تشهده مدينة مصيف بلطيم من تطوير شامل يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بالمناطق السياحية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.