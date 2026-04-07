تحذير إسرائيلي عاجل للسفن قبالة جنوب لبنان.. دعوة للانسحاب فورا وسط تصعيد متسارع

في تصعيد جديد للتوترات على الجبهة اللبنانية، وجهت إسرائيل تحذيرًا عاجلًا للسفن المتواجدة قبالة سواحل جنوب لبنان، مطالبة إياها بالانسحاب الفوري من المنطقة، في خطوة تعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية لتشمل المجال البحري.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حيث تشهد مناطق الجنوب اللبناني غارات مكثفة وتحركات عسكرية متسارعة، وسط مخاوف من توسع رقعة المواجهة.

وبحسب المعطيات، فإن هذه الخطوة ترتبط بمخاوف إسرائيلية من استخدام السواحل الجنوبية في أنشطة عسكرية أو لوجستية، ما دفعها لتحذير أي تواجد بحري قد يُعتبر تهديدًا مباشرًا أو غير مباشر.

كما يتزامن هذا التحذير مع سلسلة إنذارات سابقة وجهها الجيش الإسرائيلي، شملت دعوات لإخلاء مناطق واسعة في جنوب لبنان، بحجة حماية المدنيين تمهيدًا لتنفيذ ضربات عسكرية ضد مواقع مرتبطة بـ”حزب الله”.

ويرى مراقبون أن إدخال البحر ضمن دائرة التحذيرات يعكس تحولًا نوعيًا في طبيعة المواجهة، ما ينذر بمرحلة أكثر خطورة، خاصة في ظل استمرار القصف المتبادل، وغياب مؤشرات التهدئة في المدى القريب.

في المقابل، لم تصدر السلطات اللبنانية تعليقًا رسميًا فوريًا على التحذير، بينما تتزايد المخاوف من تأثير هذه التطورات على حركة الملاحة البحرية والأوضاع الأمنية في المنطقة.