البيت الأبيض: وقف إطلاق النار مع إيران انتصار أمريكي تاريخي
شريف الشعشاعي يكشف كواليس دوره في «الكينج»: شخصية هشام الصياد كانت تحديًا كبيرًا | فيديو
أحمد موسى: إيران عدو وإسرائيل عدو .. ‏حفظ الله بلادنا العربية
المبعوث الأمريكي للمنطقة يُثني على جهود مصر لوقف الحرب مع إيران
«صدى البلد» ينعى الناقد الرياضي خالد عز الدين
إعلامي: علي ماهر غيّر طريقته بمباراة الأهلي.. وسيراميكا كليوباترا فقد نقطتين في اللقاء|فيديو
هل الشبكة من حق المخطوبة بعد الانفصال؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتحدد الحكم
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم
خبير: إيران تريد الاتفاق بشروطها وأمريكا تتمسك بنزع برنامجها النووي
إلغاء خطوط النقل منخفضة الكثافة | قرارات حاسمة بالقومي للبحوث لترشيد الإنفاق
الحكم التركي «سيركان شينار» يؤكد: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا
ليندسي جراهام: الكونجرس سيُقرّر مصير إنهاء الحرب ضد إيران.. واليورانيوم أولوية أمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الشبكة من حق المخطوبة بعد الانفصال؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتحدد الحكم

الشبكة
الشبكة
أحمد سعيد

يشغل بال عدد كبير من الناس سؤال يدور حوله جدل كبير، وهو هل الشبكة من حق المخطوبة بعد الانفصال فهو من أكثر القضايا التي تشغل أذهان المقبلين على الزواج خاصة مع تزايد التساؤلات حول حكم الشبكة في الإسلام، وهل هي جزء من المهر أم هدية قابلة للرد عند فسخ الخطوبة، ويستدعي هذا التساؤل توضيح الرأي الشرعي بشأن حق المخطوبة في الشبكة، وحالات استردادها، والضوابط التي تحكم ذلك.

هل الشبكة من حق المخطوبة بعد الانفصال؟

وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء، إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة هي مجرد مقدمات للزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية. 

وأكدت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، أنه إذا رغب أحد الطرفين في عدم إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.

وأوضحت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).

وأكدت دار الإفتاء أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.

وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.

هل حصول المخطوبة على الشبكة بعد الانفصال صحيح شرعا ؟

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن «المُشرع المصري اعتبر الشبكة جزءًا من المهر، فالمهر مكون من أجزاء هي الشبكة ومقدم الصداق ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات (العفش)، والزوجة تستحق الأربعة أجزاء سالفة الذكر كاملة في حالة كتب الكتاب والدخول».

وأضاف في فتوى له: «في حالة كتب الكتاب دون الدخلة، فيكون للزوجة نصف المستحقات سالفة الذكر، وبناءً على ذلك فإن الشبكة أحد مكونات المهر، تستحق كاملة بالدخول ونصفها بكتب الكتاب».

واستدرك: «أما في حالة الخطبة فقط من دون كتب كتاب، الشبكة تكون من حق الخاطب، الشبكة أمانة لدى أهل المخطوبة العروس، فلا نمتلكها ولا تنتقل لذمتها طالما لم يكتب الكتاب أو تحدث الخلوة الشرعية».

