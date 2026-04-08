تراجع أم تكتيك ذكي؟ .. انقسام أمريكي بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع إيران

تنفس القادة السياسيون الأمريكيون وكثير من الأمريكيين الصعداء مساء الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت عقب تهديداته بتدمير "الحضارة الإيرانية بأكملها".

وقال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء: "أنا سعيد بتراجع ترامب وسعيه الحثيث لإيجاد أي مخرج من تهديداته العبثية".

وأشاد عدد من الجمهوريين بقرار الرئيس، واصفين إياه بالذكي والتكتيكي، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال السيناتور ريك سكوت من فلوريدا: "خبر ممتاز. هذه خطوة أولى قوية نحو محاسبة إيران، وهذا ما يحدث عندما يكون لديك قائد يُفضّل السلام بالقوة على الفوضى وسياسات الاسترضاء الضعيفة".

وأشار السيناتور ليندسي جراهام، أحد أبرز وأشدّ المتشددين في مجلس الشيوخ تجاه إيران، مساء الثلاثاء، إلى أنه يُشارك الأمل في "إنهاء عهد الإرهاب الذي يمارسه النظام الإيراني عبر الدبلوماسية".

لكنه أضاف: "يجب أن نتذكر أن إيران هاجمت مضيق هرمز بعد بدء الحرب، مما أدى إلى تدمير حرية الملاحة. ومن الآن فصاعداً، من الضروري ألا تُكافأ إيران على هذا العمل العدائي ضد العالم".