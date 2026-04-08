أحمد جلال يرفض اتهامات «التفويت» ضد علي ماهر ويُشيد بأداء سيراميكا كليوباترا

أدان المُتحدث الإعلامي لنادي سيراميكا كليوباترا، أحمد جلال، الحملات الإعلامية التي شككت في ذمة وشرف علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن اتهامه بالتفويت أمر بعيد عن الأدب والأخلاق الرياضية.



وأشار “جلال” من خلال برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، عبر قناة صدى البلد، إلى أن لاعبي سيراميكا كليوباترا، قدّموا مباراة رائعة ومحترمة أمام الأهلي، تعكس مستوى الفريق ومكانته، مؤكدًا أن مواجهات سيراميكا مع الأهلي أو الزمالك دائمًا ما تكون قوية وتشهد ندية كبيرة، ولا تستدعي إطلاق اتهامات غير مبررة.

وأضاف أن الزمالك لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام سيراميكا كليوباترا، ولم يُتهم بالتفويت، متسائلًا عن سبب توجيه هذه الاتهامات أمام الأهلي فقط.

ووجّه جلال نداءً للمجلس الأعلى للإعلام للتدخل ووقف الحملات المسيئة، مشددًا على ضرورة احترام ذمة المدربين وسمعتهم، وحث الإعلاميين على التحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، مشددا:" نحترم أنفسنا ونحترم الآخرين وعليكم بإعمال عقولكم، أو البحث عن مهنة أخرى".

وأكمل:" أطالب بالكشف عن القوى العقلية لبعض الاعلاميين الذين دأبوا على التشكيك في ذمة وشرف المدربين لأن ما يحدث بعيد عن الأدب والأخلاق ، لاعبو سيراميكا كليوباترا، قدموا مباراة رائعة ومحترمة تتناسب مع مكانة النادي، الآن انتهت باقة علي ماهر وسيتم الانتقال لباقة عماد النحاس".

وأردف:" هناك مرضى نفسيون شككوا في المدرب علي ماهر، و عقب انتهاء باقة علي ماهر، سيتم الانتقال لباقة عماد النحاس وذلك بعد توليه قيادة المصري ".