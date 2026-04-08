«صدى البلد» ينعى الناقد الرياضي خالد عز الدين

نعى الكاتب الصحفي طه جبريل، رئيس تحرير موقع «صدى البلد»، والصحفيون بالموقع، ببالغ الحزن والأسى الزميل خالد عز الدين، مدير تحرير مؤسسة الأهرام، رئيس القسم الرياضي الأسبق، الذي وافته المنية أمس بعد صراع قصير مع المرض.

ويُعد الراحل أحد أبرز أعمدة النقد الرياضي في مؤسسة «الأهرام» والصحافة المصرية على مدار سنوات طويلة، حيث قدّم مسيرة مهنية ثرية داخل بلاط صاحبة الجلالة، تميزت بالمهنية والموضوعية والرؤية التحليلية العميقة.

وشغل الفقيد العديد من المناصب الصحفية المهمة، من بينها رئاسة القسم الرياضي، كما خاض تجربة مهنية خارج مصر، حيث عمل مديرًا لمكتب صحيفة «البيان» الإماراتية في أبوظبي، وترك بصمة واضحة في كل موقع شغله.