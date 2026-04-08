خبير: إيران تريد الاتفاق بشروطها وأمريكا تتمسك بنزع برنامجها النووي

قال الدكتور سعيد بيلاني، الخبير في الشئون الأمريكية، إن إيران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق، ولكن وفق شروطها الخاصة، في حين تصر الولايات المتحدة على ضرورة تخلي طهران الكامل عن برنامجها النووي.

وأوضح “بيلاني”، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخلافات لا تقتصر على الملف النووي فقط، بل تمتد إلى قضايا استراتيجية أخرى، من بينها النفوذ الإقليمي والممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب، ما يزيد من تعقيد المشهد.

وأكد “بيلاني” أن وجود هذه التباينات الكبيرة بين الطرفين يجعل التوصل إلى اتفاق أمرًا بالغ الصعوبة في الوقت الراهن.

وشدّد على أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة، سواء نحو التهدئة أو التصعيد.