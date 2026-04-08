إعلامي: علي ماهر غيّر طريقته بمباراة الأهلي.. وسيراميكا كليوباترا فقد نقطتين في اللقاء|فيديو

أثنى الإعلامي محمد طارق أضا على مدرب سيراميكا كليوباترا علي ماهر، وأشاد أيضًا بلاعبي الفريق بعد التعادل أمام الأهلي بهدف لمثله في الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «علي ماهر غيّر طريقته وأسلوبه لمباراة اليوم وقدم أسلوبًا دفاعيًا محترمًا»، مشيرًا إلى أن علي ماهر فنّد كل الادعاءات بشأن التفويت التي أطلقها بعض الأشخاص قبل المباراة عن مدرب سيراميكا كليوباترا.

وأضاف: «لاعبو سيراميكا كليوباترا كانوا أسودًا في الملعب، وأدوا شوطًا أول محترمًا جدًا وبمنتهى القوة حتى أحرز فخري لاكاي هدف التقدم».

وتابع: «قرار فخري لاكاي في التسديد من هذه المنطقة والمسافة كان قرارًا صعبًا لا يخرج إلا من لاعب مثل فخري لاكاي».

كما أشاد محمد أضا بالمستوى الذي قدمه سعد سمير، مدافع سيراميكا كليوباترا، قائلًا: «سعد سمير هو أفضل لاعب في المباراة وقدم مباراة العمر».

وواصل: «لاعبو سيراميكا كليوباترا اجتهدوا بشكل قوي في المباراة لأنهم كانوا يدركون أهمية النقاط الثلاث من أجل المنافسة في الدوري المصري».

ورأى محمد أضا أن نادي سيراميكا كليوباترا هو من أهدر نقطتين في اللقاء، وليس النادي الأهلي.