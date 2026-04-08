الزمالك يطلق «تطبيق الجماهير» خلال ساعات .. ومزايا حصرية تنتظر المُشجعين

قال الإعلامي جمال الغندور إن نادي الزمالك أعلن عن إطلاق التطبيق الخاص بالمشجعين خلال ساعات، والذي سيشمل مجموعة من الأخبار والفيديوهات الحصرية لفرق النادي، إلى جانب مجموعة من المزايا الأخرى.

وأضاف، خلال برنامجه «ستاد المحور»: "سيكون التعاقد مع الشركة لمدة 7 سنوات، مقابل مبلغ سنوي ثابت، بالإضافة إلى نسبة من اشتراكات الجماهير".

وفي سياق آخر، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، عن قائمة الفريق لخوض مباراة شباب بلوزداد، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد نيلسون مانديلا، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويفقد نادي الزمالك خدمات 6 لاعبين دفعة واحدة، وهم: محمد صبحي للإيقاف بعد طرده في مباراة أوتوهو، والأنجولي شيكو بانزا بسبب الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، فيما خرج كل من أحمد حمدي، وسيف جعفر، ومحمد حمد، ويوسف وائل «فرنسي» من القائمة لأسباب فنية.