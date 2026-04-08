البيت الأبيض: وقف إطلاق النار مع إيران انتصار أمريكي تاريخي

أكد البيت الأبيض أن إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران يُعد انتصارًا لواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان: "هذا انتصار للولايات المتحدة، حققه الرئيس ترامب وجيشنا الباسل".

وأضافت: "منذ بداية عملية 'الغضب الملحمي'، توقع الرئيس ترامب أن تستغرق العملية من 4 إلى 6 أسابيع، وبفضل القدرات المذهلة لجنودنا، حققنا أهدافنا العسكرية الأساسية وتجاوزناها في 38 يومًا".

وتابعت “ليفيت”: "لقد منح نجاح جيشنا أقصى قدر من النفوذ، مما سمح للرئيس ترامب وفريقه بالدخول في مفاوضات صعبة، والتي فتحت الآن المجال أمام حل دبلوماسي وسلام طويل الأمد".

وأضافت: "علاوة على ذلك، نجح الرئيس ترامب في إعادة فتح مضيق هرمز".

واختمت “ليفيت” بالقول: "لا تستهينوا أبدًا بقدرة الرئيس ترامب على تعزيز مصالح أمريكا بنجاح والتوسط في السلام".