طريقة عمل سلطة الرنجة.. طعم مميز وسهل التحضير

قدم الشيف محمد حامد وصفة جديدة ومميزة لعمل سلطة الرنجة بطريقة سهلة وسريعة في المنزل، تجمع بين المذاق الكريمي الغني والنكهات الطازجة للبصل والفلفل والطماطم.

وأوضح الشيف أن سر نجاح السلطة يكمن في تحضير الرنجة بعناية وخلطها مع صوص الطحينة وعصير الليمون بكثرة للحصول على قوام كريمي مميز.

طريقة عمل سلطة الرنجة

المكونات الأساسية:

5 سمكات رنجة فيليه، مخلية من الشوك والجلد ومقطعة مكعبات

زيت ذرة

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات أو شرائح رفيعة

فلفل ألوان أو فلفل رومي مقطع

طماطم مقطعة مكعبات (بدون القلب)

طحينة

عصير ليمون بكثرة

خل حسب الرغبة

كمون وشطة

خطوات التحضير:

ـ تحضير الرنجة: تنظيف الرنجة جيدًا، إزالة الجلد والشوك، وتقطيع اللحم إلى مكعبات صغيرة.

ـ عمل الصوص الكريمي: خلط الطحينة مع كمية كبيرة من عصير الليمون، الخل، الزيت، الكمون، والشطة، حتى يصبح المزيج كريميًا.

ـ تجهيز السلطة: إضافة الرنجة المقطعة إلى الصوص، ثم إضافة البصل، الفلفل، والطماطم، ووضع المكونات في الكبة ويضرب جيدًا حتى تتجانس.

ـ التقديم: تقديم السلطة مع الخبز البلدي ورش البصل الأخضر.