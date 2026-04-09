حملات مرورية مكثفة للكشف عن تعاطي المخدرات في كفر الشيخ| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ حملات مرورية مكثفة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين قائدي المركبات، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث، بالتنسيق بين إدارة مرور كفر الشيخ وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

تأتي الحملات تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والمقدم أحمد عادل قطاطو، رئيس مباحث المرور، والدكتور سلام العربي، منسق عام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة، حيث تم تكثيف نقاط الفحص المفاجئة على الطرق الرئيسية والفرعية، وإجراء التحاليل الفورية للسائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار تلك الحملات بشكل دوري، مشددًا على عدم التهاون مع أي سلوك يعرض حياة المواطنين للخطر، موجهًا بتكثيف التوعية بمخاطر القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حفاظًا على أرواح المواطنين وتحقيق الانضباط المروري.