4 أيام عطلة رسمياً.. إجازة البنوك خلال شم النسيم 2026

يترقب الموظفون العاملون بالبنوك موعد اجازة شم النسيم2026 ، للحصول على عطلة رسمية طويلة تصل إلى 4 أيام إبتداءً من غداً، وذلك بعد قرار رسمي من البنك المركزي يعلن موعد اجازة البنوك شم النسيم2026 وموعد استئناف العمل بالبنوك.

اجازة البنوك شم النسيم2026

أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في كافة البنوك يومي الأحد والإثنين، الموافق 12 و13 أبريل 2026، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم وفقًا لما نقلته قناة إكسترا نيوز.

عودة العمل في البنوك يوم الثلاثاء

ووفق البيان الصادر عن البنك، سيُستأنف العمل في جميع البنوك يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، ويُرجى من العملاء مراعاة هذا الموعد في إجراء معاملاتهم المالية.

يذكر أن ماكينات الصراف الآلي والخدمات الإلكترونية ستواصل عملها بشكل طبيعي لتلبية احتياجات العملاء خلال فترة الإجازة.

رئيس الوزراء يعلن إجازة شم النسيم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الإثنين 13 أبريل 2026 عطلة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بـ شم النسيم 2026 .

ويشمل القرار جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص.

هل عيد القيامة إجازة رسمية؟

وفقًا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025، يحق للعاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في أعيادهم الدينية، إلى جانب الإجازات الرسمية المعتمدة في مصر.

ويشمل ذلك مناسبات خاصة بالأقباط الأرثوذكس مثل عيد الميلاد، والغطاس، وأحد الشعانين، وخميس العهد، وعيد القيامة.

أما الأقباط الكاثوليك والبروتستانت، فتتضمن إجازاتهم رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد، وعيد القيامة، بما يضمن تنظيم الإجازات الدينية وفقًا للطوائف المختلفة.

كما يتيح القرار في بعض المناسبات مثل أحد الشعانين وخميس العهد مرونة في مواعيد الحضور، بحيث يمكن تأخير بدء الدوام حتى الساعة العاشرة صباحًا، بما يساعد الموظفين على أداء الشعائر الدينية دون التأثير الكامل على سير العمل.

وزير العمل يعلن : الأثنين إجازة رسمية

وأعلن وزير العمل حسن رداد ، أنَّ يوم الاثنينِ المقبلُ، الموافق 13 أبريل 2026 سيكون إجازةً رسميةً مدفوعةَ الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شمّ النسيم،وذلك تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل المشار إليه، وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعدُّ إجازةً بأجرٍ كاملٍ للعاملين.