قرار عاجل بـ الكاف بـ إيقاف نجم نهضة بركان عامين في تعاطي المخدرات
من مريوط.. البابا تواضروس يكشف أسرار خميس العهد الثلاثة | صور
الوزراء يوافق علي مد مهلة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 3 أشهر
الوزراء يوافق على تعديل قانون الجمارك
لأول مرة .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم
بني سويف تعتزم تخصيص مدرسة فنية للتعليم 3 سنوات في مجال الاتصالات
جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم
حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل
ضربوه بألة حادة.. إصابة شخص إثر وقوع مشاجرة في الدقهلية
لقاء عربي أوروبي لبحث التصعيد في الأراضي العربية ووقف الحرب على إيران
إيران تستخدم الذكاء الاصطناعي للسخرية من ترامب .. من ينتصر في حرب الميمز؟
26 مليار جنيه أرباحا.. صعود مؤشرات البورصة وتعطيل التداول الأحد والإثنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

4 أيام عطلة رسمياً.. إجازة البنوك خلال شم النسيم 2026

اجازة البنوك شم النسيم2026
اجازة البنوك شم النسيم2026
رشا عوني

يترقب الموظفون العاملون بالبنوك موعد اجازة شم النسيم2026 ، للحصول على عطلة رسمية طويلة تصل إلى 4 أيام إبتداءً من غداً، وذلك بعد قرار رسمي من البنك المركزي يعلن موعد اجازة البنوك شم النسيم2026 وموعد استئناف العمل بالبنوك.

اجازة البنوك شم النسيم2026  

أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في كافة البنوك يومي الأحد والإثنين، الموافق 12 و13 أبريل 2026، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم وفقًا لما نقلته قناة إكسترا نيوز.

عودة العمل في البنوك يوم الثلاثاء

ووفق البيان الصادر عن البنك، سيُستأنف العمل في جميع البنوك يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، ويُرجى من العملاء مراعاة هذا الموعد في إجراء معاملاتهم المالية.

يذكر أن ماكينات الصراف الآلي والخدمات الإلكترونية ستواصل عملها بشكل طبيعي لتلبية احتياجات العملاء خلال فترة الإجازة.

رئيس الوزراء يعلن إجازة شم النسيم 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الإثنين 13 أبريل 2026 عطلة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بـ شم النسيم 2026 .

ويشمل القرار جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص.

هل عيد القيامة إجازة رسمية؟ 

وفقًا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025، يحق للعاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في أعيادهم الدينية، إلى جانب الإجازات الرسمية المعتمدة في مصر.

ويشمل ذلك مناسبات خاصة بالأقباط الأرثوذكس مثل عيد الميلاد، والغطاس، وأحد الشعانين، وخميس العهد، وعيد القيامة.

 أما الأقباط الكاثوليك والبروتستانت، فتتضمن إجازاتهم رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد، وعيد القيامة، بما يضمن تنظيم الإجازات الدينية وفقًا للطوائف المختلفة.

كما يتيح القرار في بعض المناسبات مثل أحد الشعانين وخميس العهد مرونة في مواعيد الحضور، بحيث يمكن تأخير بدء الدوام حتى الساعة العاشرة صباحًا، بما يساعد الموظفين على أداء الشعائر الدينية دون التأثير الكامل على سير العمل.

وزير العمل يعلن : الأثنين إجازة رسمية 

وأعلن وزير العمل حسن رداد ، أنَّ يوم الاثنينِ المقبلُ، الموافق 13 أبريل 2026 سيكون إجازةً رسميةً مدفوعةَ الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شمّ النسيم،وذلك تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل المشار إليه، وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعدُّ إجازةً بأجرٍ كاملٍ للعاملين.

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أفضل الأعمال بعد الفجر

أفضل الأعمال بعد الفجر حتى الشروق.. 5 عبادات يغفلها كثيرون

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

استهداف جسر القاسمية.. غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني

أرشيفية

مصطفى بكري: ماسبيرو قلعة الإعلام المصري..وفهمي عمر كان نموذجًا مميزًا في المهنية

أرشيفية

خبير يكشف تأثير بؤر التوتر على اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

بالصور

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

فيديو

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد